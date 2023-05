Futuri diaconi... ora lettori

Sabato la Basilica San Giorgio accoglierà degli ospiti di eccezione. Sono i candidati al Diaconato permanente della Diocesi di Milano, che il 20 maggio alle ore 18:00 saranno Istituiti del Ministero del Lettorato. Tra di essi anche il cuggionese Walter Villa.

I futuri diaconi, otto in totale provenienti da tutta la Diocesi (tra di essi anche il cuggionese Walter Villa), riceveranno ufficialmente l’Istituzione a Lettore, che dà loro la possibilità di proclamare il Vangelo durante le Celebrazioni Eucaristiche e di proferire l’Omelia. Saranno istituiti da monsignor Ivano Valagussa, Vicario episcopale per la Formazione del Clero. Di lì in avanti, la strada vocazionale li potrà condurre all’ordinazione a Diaconi permanenti, preziosissimi per la vita di ogni Comunità come testimonia anche il caro ricordo che Cuggiono conserva del compianto Gianni Visconti.

