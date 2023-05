Premiata una giovane poetessa

Giovani poetesse crescono… e vincono! La bernatese Lucia Molteni, studentessa presso il Liceo Classico Salvatore Quasimodo, è stata premiata il 6 maggio al Premio letterario nazionale di letteratura naturalistica ‘Green Book’ (tenutosi presso il Comune di Ostiano nel cremonese) con la Menzione di Alto Valore Poetico per la sua poesia inedita ‘Il barbagianni’.

Il concorso è stato organizzato dalla casa editrice Noctua Book, insieme al Parco dell’Oglio, e ha visto come presentatore Marco Mastrorilli, ornitologo e scrittore naturalista, che ha premiato di persona Lucia (giù dal palco, purtroppo, a causa di un infortunio accorso alla giovane bernatese). Il componimento della giovane poetessa (che afferma di “averlo composto quando aveva solo dieci anni”) verrà anche pubblicato nella raccolta delle opere finaliste.

Lucia è da sempre una grande appassionata di natura e biologia, e soprattutto del ‘suo’ Parco del Ticino. La poesia infatti, come si capisce dal titolo, racconta la ‘scoperta’ del barbagianni, creatura notturna fonte di ispirazione anche per tante leggende popolari.

“Scrivo racconti e poesie da quanto ero piccola, sono molto contenta di questo premio. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei fratelli e il mio nonno, ed anche le mie maestre e le mie professoresse”, ha commentato infine Lucia.

