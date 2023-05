Interessante iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Università Bicocca, che vede la partecipazione degli alunni di alcune classi delle scuole di Magenta e di Comuni della zona.

Interessante iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Università Bicocca, che vede la partecipazione degli alunni di alcune classi delle scuole di Magenta e di Comuni della zona. Il Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali (RobotiCSS Lab) del Dipartimento per le Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” dell’Università degli Sudi di Milano – Bicocca ha proposto il progetto “Animali robotici e dove trovarli: un “reverse hackathon” attraverso la roboetologia per la promozione della cultura scientifica in risposta al “Bando MIUR per progetti di Divulgazione della Cultura Scientifica – Decreto Direttoriale n. 1662 del 22.10.2020” promosso dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Al progetto hanno aderito docenti di scuola primaria e secondaria di I grado di entrambi gli Istituti Comprensivi cittadini che, a seguito di una specifica formazione svolta con l’Università Bicocca, hanno poi portato avanti il progetto nelle proprie classi. Tra le attività previste dal progetto vi è l’organizzazione di una serie di convegni scientifici sul territorio. "Il nostro ente ha messo a disposizione la sala consiliare per accogliere due giornate di convegni scientifici che avranno come protagonisti molti studenti della Città coinvolti in questo progetto di alto valore culturale e pedagogico che ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica in modo originale e creativo; il fatto che siano coinvolte anche altre scuole del territorio con alunni e insegnanti denota la centralità della nostra Città nel favorire proposte attrattive. La robotica è un settore interdisciplinare che abbraccia tantissimi campi, dalla matematica alla psicologia ed è un ottimo banco di prova per far esercitare gli studenti nella osservazione, nella deduzione, nella sperimentazione e formulazione di ipotesi da condividere con i coetanei in un lavoro di gruppo e di ricerca", commenta l'assessore all'Educazione, Giampiero Chiodini. Hanno aderito al progetto la Scuola Primaria Santa Caterina, la Scuola Secondaria di primo grado '4 giugno 1859' plesso di Pontevecchio, la Scuola Primaria Giovanni XXIII e docenti e alunni delle scuole di Lainate, Cuggiono e Bernate Ticino. Venerdì 19 maggio alle 11.30 l'assessore Chiodini porterà ufficialmente il saluto del sindaco e della città agli studenti e ai docenti impegnati nella prima delle due giornate di convegno.

