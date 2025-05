Dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 all’8 giugno 2025, la Sagra del Pesce di Melegnano propone un ricco programma di eventi con cabaret, musica dal vivo, spettacoli, magia e artisti di strada, il tutto accompagnato da specialità gastronomiche a base di pesce.

La Sagra del Pesce di Melegnano delizierà il pubblico con due weekend all'insegna del buon cibo e dell'intrattenimento. L'evento si svolgerà presso la tensostruttura coperta in via Lazio 2, con oltre 1.000 posti a sedere, garantendo comfort anche in caso di maltempo.

La manifestazione, organizzata da Musika Viva, offre un'ampia scelta di piatti a base di pesce, tra cui fritto misto e linguine allo scoglio, preparati al momento dalla brigata di cucina.

Il programma artistico, curato dalla “Corte di Menelao”, prevede spettacoli di cabaret, concerti tributo, esibizioni di magia e performance di artisti di strada, con attività pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Programma degli eventi principali

Venerdì 30 maggio, ore 21:00 – Cabaret. Eraldo Moretto, noto come "La Cesira", è un comico italiano famoso per il cabaret e spettacoli drag queen. Porta in scena storie tragicomiche ricche di ironia e riflessioni sulla società, conquistando il pubblico con versatilità e umorismo.

Sabato 31 maggio, ore 21:00 – Musica dal vivo. Concerto tributo a Ligabue con i Rubiera Blues. La cover band è nota per riprodurre fedelmente i successi del grande rocker emiliano.

Domenica 1 giugno, ore 13:30 – Spettacolo di magia. Elegante e brillante, il mago Eta Beta incanta con la sua micromagia, creando momenti indimenticabili e coinvolgenti. È anche un esperto scultore di palloncini e ha partecipato a innumerevoli trasmissioni tivù.

Venerdì 6 giugno, ore 21:00 – Cabaret. Roberto De Marchi, comico con esperienze in programmi come "Colorado" e "Paperissima Sprint", offrirà uno spettacolo ricco di risate.

Sabato 7 giugno, ore 21:00 – Musica dal vivo. Concerto tributo agli 883. I Jolly Blu fanno rivivere le emozioni degli anni '90, trasformando ogni concerto in un viaggio tra nostalgia e divertimento. Un'esperienza tutta da cantare!

Domenica 8 giugno, ore 13:30 – Spettacolo di magia. Linda Russo personifica Linda la Cheffa, una chef clownesca che, tra magie culinarie e trasformazioni imprevedibili, crea uno spettacolo esilarante: ingredienti incantati, risate e caos si mescolano nella sua cucina, rendendola una maestra di cerimonie davvero esplosiva!

Intrattenimento continuo

Durante tutta la durata della sagra, la “Corte di Menelao” animerà l'area con artisti di strada, tra cui fachiri, mangiafuoco, trampolieri, performer con cerchi di fuoco e LED, ed esibizioni di burlesque con la ballerina Marlene Clouseau. Saranno presenti anche attività per bambini, come il truccabimbi.

Orari di apertura: venerdì: 19:00 – 24:00; sabato e domenica: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 24:00

L’ingresso è sempre gratuito. Per prenotazione tavoli, è possibile visitare il sito ufficiale: sagra-del-pesce.it/melegnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!