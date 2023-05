Una targa per don Cesare

La scorsa domenica 7 maggio è stata inaugurata la targa in ricordo di don Cesare Villa presso l'Oratorio di Cuggiono, un ricordo indelebile, fortemente voluto delle Acli cuggionesi per non dimenticarne la memoria.

Un momento semplice ma molto intenso, per ricordare un sacerdote che tanto ha dato alla comunità cuggionese. La scorsa domenica 7 maggio è stata inaugurata la targa in ricordo di don Cesare Villa presso l'Oratorio di Cuggiono, un ricordo indelebile, fortemente voluto delle Acli cuggionesi per non dimenticarne la memoria.

Il caro don Cesare, a 90 anni, nel 2022, è tornato alla 'Casa del Padre', quel 'Padre' che ha sempre servito con passione e dedizione con tanti anni di sacerdozio. Nel 2020 aveva ricordato in comunità i 65 anni da sacerdote al servizio della chiesa ambrosiana. Ricordiamo infatti che era stato coadiutore a Cuggiono e parroco a Castelletto; da diversi anni era invece sacerdote a Sumirago (Varese). “È stato emozionante tornare - ci aveva confidato quando tornò a visitare il paese - custodisco nel cuore tanti ricordi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!