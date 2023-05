Il Corto 'Amica Terra!'

Prosegue il 'Progetto Amica Terra' rivolto ai giovani delle Parrocchie dell'U.P.O. Unità Pastorale dell'Oltrestazione, sostenuto e patrocinato dal Comune di Legnano e da Aemme Linea Ambiente. Da inizio anno e fino al prossimo mese di giugno si susseguono molteplici attività: dalla visita all'impianto di bio-metano all'incontro presso la piattaforma ecologica comunale. Dall'appuntamento formativo con gli esperti di Aemme Linea Ambiente alla rilevazione sul territorio delle abitudini di consumo, utilizzo delle risorse, raccolta differenziata ecc. mediante la compilazione di un questionario on line da parte della popolazione (ancora disponibile al link https://forms.gle/SsDk5TwxyTAM69tm9)

Sabato 13 maggio alle 11, sempre presso l'Oratorio Santi Martiri - Via Polo,1 Legnano - si potrà assistere alla prima proiezione del Cortometraggio 'Amica Terra!', che vedrà come protagonista una famiglia tipo della nostra zona alle prese con le attività che ogni giorno occupano quotidianamente genitori e figli. Alla proiezione parteciperà l'Amministrazione comunale e gli esponenti di Aemme Linea Ambiente.

