Sicurezza treni: "Regione Lombardia al lavoro"

3 appuntamenti per scoprire tutto sull’acqua che beviamo, che usiamo per cucinare e per lavarci, per imparare a rispettarla e preservarla. Il depuratore di Bresso-Niguarda e il laboratorio Salazzurra all’idroscalo aprono le porte ai cittadini. E in occasione della giornata mondiale delle api, per la prima volta sarà possibile “toccare con mano” le arnie ospitate presso l’impianto di Bresso.