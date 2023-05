5 drops: invertiste musicali

Folk e blues insieme, per una serata di ‘Musica invisibile’. Il 18 maggio, alle 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di San Giorgio su Legnano, andrà in scena una ‘intervista musicale’ al gruppo Silent Riot, intitolata ‘5 drops’. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Città invisibili con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.

Silent Riot (quartetto di musica folk) nasce da un'idea del chitarrista e cantante Mario

Bartilucci, che rimette mano al suo repertorio blues insieme a Francesco Kimi Anzini

(basso) cercando un cambio di stile e sonorità. Il lavoro iniziale del duo costituisce

l'impalcatura alla quale si aggiunge il batterista Giuseppe Frisicaro, cuore pulsante

della band. L'autunno del 2022 segna l'ingresso della corista e tastierista Fabiana

Truzzu e la formazione finale della band. Il sound acustico, minimale della band,

attraversa sonorità che vanno dal folk al jazz, alternando ritmi shuffle a ballate eteree.

L’ingresso è gratuito.

