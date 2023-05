'Guado 6923'

La CivilWeek 2023 arriva anche al ‘Guado’: presso le ‘Officine creative’ è installa una mostra inaugurata domenica 7 alla presenza del primo cittadino di Robecchetto con Induno, del consigliere regionale Christian Garavaglia e del consigliere metropolitano Sara Bettinelli.

Arriva la Civil week e non poteva mancare all’appuntamento Francesco Oppi con Il Guado. Anche Robecchetto con Induno e la sua principale realtà culturale partecipano all’evento organizzato da Città Metropolitana come seguito del Salone del mobile da portare però in altri ambiti e nei comuni della provincia. AL Guado è così installa una mostra in collaborazione con la Fondazione Ticino Olona, inaugurata domenica 7 alla presenza del primo cittadino di Robecchetto con Induno, del consigliere regionale Christian Garavaglia e del consigliere metropolitano Sara Bettinelli. “Mi sembrava giusto anche in una settimana dedicata alla cultura e all'impegno civile e sociale dare il nostro contributo. Quindi il Guado non poteva mancare. Questa mostra è una summa, un compendio della storia del Guado dal 1969 a oggi. Abbiamo Sebastian Matta, Abbiamo Daniele Oppi, Rino Crivelli, Emilio Tadini Ernesto Treccani, Stefano Pizzi e Enrico Baj. Insomma i grandi maestri del Novecento in opere originali più pezzi di storia del Guado più tanti altri e tanti giovani emergenti. Una mostra interessante, piccola e curiosa, ma ricca di opere importanti in un ambiente che è uno scrigno d'arte e cultura, quindi vi consiglio di venire a trovarci”.

