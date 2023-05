In ricordo di Aldo Moro

Anche Canegrate si è mobilitata per commemorare la figura di Aldo Moro, ucciso il 9 maggio 1978. Una figura che il paese sente in modo particolare tanto da avergli intitolato anche la scuola primaria di via Redipuglia.

Dalla tragedia sono trascorsi quarantacinque anni. Il suo ricordo, però, è più che mai vivo. Anche Canegrate si è mobilitata per commemorare la figura di Aldo Moro, ucciso il 9 maggio 1978. Una figura che il paese sente in modo particolare tanto da avergli intitolato anche la scuola primaria di via Redipuglia. Davanti a quest'ultima il sindaco Matteo Modica, il comandante della Polizia Locale Ornella Fornara e gli assessori Sara Lurago e Vittorio Zambon nonché i consiglieri Fratto e Fornara in rappresentanza dei due gruppi e la collaboratrice vicaria per l'Ics Licari hanno portato un omaggio floreale teso a ricordare la figura dello statista democristiano assassinato dalle Brigate Rosse dopo un lungo periodo in cui era stato tenuto in ostaggio. I ragazzi delle scuole, dal canto loro, hanno provveduto alla realizzazione di pietre d'inciampo nell'ambito del progetto ‘Scolari oggi, cittadini domani’. E la prima di queste pietre è stata dedicata proprio a Moro.

