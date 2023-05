Lonesome duo, 'un assaggio di America'

Venerdì 13 Ruben Minuto e Andrea Crippa propongono un 'assaggio di America' in musica, all'insegna di Old Time Country, Southern Ballads e Alternative Country.

Un viaggio acustico, tra brani originali e alcuni tesori ripescati e rivisitati, all'insegna di Old Time Country, Southern Ballads e Alternative Country, lungo le strade della grande musica americana.

Il 12 maggio, alle 21:30 presso il Circolone Live, si esibiranno per la rassegna Taste of America, i Lonesome Duo.

Un linguaggio musicale totalmente Americano, sia nell'apprezzato songwriting che nelle notevoli interpretazioni vocali e chitarristiche, caratterizza la musica di Ruben Minuto, artista autentico e alieno a compromessi, qui in un collaudatissimo duo acustico con l'amico e partner musicale di una vita Luca Crippa (voce, chitarra & lapsteel), co-produttore e arrangiatore degli ultimi due album "Think Of Paradise", disco dalla forte impronta Southern-Rock (Ruben e Luca sono i leader di una delle più longeve tribute band italiane dei Lynyrd Skynyrd) e "The Larsen's Sessions" totalmente live in studio.

Il ristorante sarà aperto lungo tutto il concerto, per il quale è inoltre consigliata la prenotazione del tavolo al numero 375 676 9311.

