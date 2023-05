Piste ciclabili 'Ugo Colombo'

L'associazione di promozione sociale 'Ugo Colombo Hombre Vertical' organizza, in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio su Legnano APS e il patrocinio del Comune, un evento per l’intitolazione al campione di ciclismo Ugo Colombo delle piste ciclabili cittadine.

collaborazione con la Pro Loco San Giorgio su Legnano APS e il patrocinio del Comune, un evento per l’intitolazione al campione di ciclismo Ugo Colombo delle piste ciclabili cittadine. L'iniziativa è in programma il 21 maggio. "Come associazione, con la famiglia di Ugo Colombo, ringraziamo il Comune per la sensibilità dimostrata verso il nostro concittadino, un atleta che con le sue gesta sporUve (e umane) ha saputo rappresentare con onore la comunità sangiorgese nel mondo, meritandosi l’appellattivo di 'Hombre Vertical' da parte del grandissimo giornalista e scrittore Gianni Mura. Nell’occasione intendiamo coinvolgere la cittadinanza tutta, infatti oltre al percorso sulle piste ciclabili con i bambini e ragazzi e genitori, dove sarà scoperta la toponomastica, la manifestazione si concluderà al parco “del Campaccio” con giochi e intrattenimenti per per i più piccoli e un breve momento istituzionale alla presenza di giornalisti ed ex campioni di ciclismo. L’obiettivo è anche quello di promuovere la bicicletta come pratica motoria salubre e far scoprire ai giovanissimi una disciplina sportiva nobilissima. Intendiamo anche divulgare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto individuale sostenibile ed ecologico; tramite le piste ciclabili cittadine speriamo di stimolare studenti e genitori a sentirsi più sicuri a recarsi a scuola in bicicletta".

