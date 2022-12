Natale... di corsa. In occasione della 'Festa di Natale' organizzata dalla Consulta delle Associazioni, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ecco, infatti, la 'Sangio Babbo Run' a San Giorgio su Legnano, corsa/camminata a ritmo libero di 3 o 6 chilometri.

Natale... di corsa. In occasione della 'Festa di Natale' organizzata dalla Consulta delle Associazioni, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ecco, infatti, la 'Sangio Babbo Run' a San Giorgio su Legnano, corsa/camminata a ritmo libero di 3 o 6 chilometri. L'appuntamento è domenica 18 dicembre, dalle 10 in piazza Mazzini. Costo dell'iscrizione: 5 euro con pacco gara e cappellino, gratuito per i bambini fino ai 10 anni; cappellini extra, potranno essere acquistati sul posto a 2 euro. E si potrà iscriversi i giorni precedenti tramite Whatsapp a Eleonora o Valentina (ritiro pacco gara in loro il giorno dell'evento; non saldo anticipato) oppure direttamente la mattina dell'evento dalle 9. Unico vincolo della manifestazione, indossare qualsiasi indumento o accessorio che richiami Babbo Natale (costume, completo, cappello, ecc...). Alla fine, verranno premiati i primi 3 uomini e donne della 6 chilometri, mentre per tutti gli iscritti ci sarà un ristoro finale.

