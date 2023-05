“Il progetto che abbiamo avviato non può interrompersi, in primo luogo per rispetto verso quegli elettori che, un mese dopo la nascita della lista unitaria, ci hanno riconosciuto come alternativa seria agli opposti populismi”.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - In un tempo in cui, sullo scenario nazionale, la politica tende sempre più ad estremizzarsi, una “sinistra” sempre più spostata a sinistra e una “destra” sempre più a destra, diventa quasi un obbligo morale impegnarsi per stare insieme e costruire una proposta politica moderata, che vada incontro alle reali necessità dei cittadini e al Bene del Paese. “Il progetto che abbiamo avviato non può interrompersi, in primo luogo per rispetto verso quegli elettori che, un mese dopo la nascita della lista unitaria, ci hanno riconosciuto come alternativa seria agli opposti populismi” sono le dichiarazioni della vicesegretaria di Azione, senatrice Mariastella Gelmini, che spingono, in maniera del tutto efficace, il Terzo Polo ad impegnarsi, fattivamente, per un’azione politica seria e concreta. Altrettanto chiare e lungimiranti sono le parole dell’On. Luigi Marattin, Vicepresidente di Italia Viva che afferma: “Sui territori c’è una comunità liberal-democratica che ha a cuore gli interessi del paese più di quelli relativi alla visibilità dei singoli. Bisogna trovare, adesso, le forme per continuare a costruire”; dichiarazioni, anch’esse, che spingono tutti gli attivisti di Azione ed Italia Viva a volgere lo sguardo in avanti, stando insieme per costruire. Tale approccio “nazionale” trova piena forma e sostanza sul nostro territorio. È con questa prospettiva che, nel Legnanese, i gruppi di Azione ed Italia Viva, continuano ad incontrarsi per discutere e lavorare insieme per costruire. Una comunità politica che si è formata nel tempo; dall’alleanza per le politiche nazionali a quelle regionali, dai singoli eventi per lo Sviluppo del Territorio fino all’Assemblea programmatica di sostanziale importanza. Una comunità politica, quella di Azione ed Italia viva legnanese, che non intende, nella maniera più assoluta, dividersi bensì incontrarsi ed impegnarsi di più per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio. Da tanto tempo, e ancora oggi, la politica si realizza mediante slogan o proposte irrealizzabili; non è questo l’approccio di Azione – Italia Viva per Legnano. Un’azione politica seria richiede tempo, riflessione, silenzio e costruzione; è questo, piuttosto, il modello operativo della comunità politica di Azione- Italia Viva per Legnano. Pertanto, guardiamo al Futuro; numerose sono le sfide e le aspettative. La Politica seria a Legnano continua, concretamente ed efficacemente; il “silenzio” lungimirante di oggi si tradurrà in azione concreta di domani, certi che questo modo di fare troverà consensi ed attrattività generalizzata. Insieme per costruire, è stato, è e sarà il “motore” di Azione – Italia Viva per Legnano. Nel ringraziare tutti coloro che, da mesi, hanno posto la fiducia, e continuano a farlo, in questa proposta politica, diciamo che ci siamo e promettiamo che, insieme, cresceremo.

