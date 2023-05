Sabato 13 maggio, alle 21, al Pala Bertelli di via del Campaccio a San Giorgio su Legnano, ci sarà la consegna degli attestati e degli assegni di studio destinati agli studenti meritevoli dell'anno scolastico 2021/2022.

Sabato 13 maggio, alle 21, al Pala Bertelli di via del Campaccio a San Giorgio su Legnano, ci sarà la consegna degli attestati e degli assegni di studio destinati agli studenti meritevoli dell'anno scolastico 2021/2022. 'La giornata del merito scolastico', così come l'hanno ribattezzata: un momento importante per gli alunni e per la cittadinanza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!