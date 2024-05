Riconoscimenti agli studenti

Sui banchi di scuola per un anno. Per formarsi a servizio del loro futuro e per costruirsi la capacità di incidere positivamente sulla società di cui fanno parte. Gli alunni meritevoli di San Giorgio su Legnano per l'anno scolastico 2022-23 raccoglieranno ora i frutti del loro impegno ricevendo assegni e attestati di studio in una cerimonia.

Sui banchi di scuola per un anno. Per formarsi a servizio del loro futuro e per costruirsi la capacità di incidere positivamente sulla società di cui fanno parte. Gli alunni meritevoli di San Giorgio su Legnano per l'anno scolastico 2022-23 raccoglieranno ora i frutti del loro impegno ricevendo assegni e attestati di studio in una cerimonia in programma sabato 18 maggio alle 21 al Pala Bertelli in via del Campaccio. Dalle eccellenze nel mondo scolastico cittadino si passerà poi, sabato primo giugno, all'accoglienza ufficiale dei nuovi figli del paese. I loro genitori, infatti, in una cerimonia prevista alle 10 nella sala consiliare Giacomo Bassi, riceveranno una nuova pergamena a.suggellare il loro ingresso nella vita in generale e della realtà sangiorgese.

