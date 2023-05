È polemica sulla nuova scuola

Le opposizioni contestano la volontà dell’Amministrazione di costruire un nuovo campus scolastico, dal momento che il Ministero della Cultura ha dichiarato “di interesse culturale” l’attuale edificio scolastico Montalcini e quindi di fatto non abbattibile.

Aveva già diviso e continua a dividere. Sul progetto di realizzazione di un nuovo Campus scolastico deciso dalla giunta retta dal sindaco Daniela Colombo le opposizioni vanno di nuovo all'attacco.

Il nuovo Polo occuperebbe l'area compresa tra le vie Roma, Diaz e Da Vinci e risulta iscritto nel Piano delle opere pubbliche per "un totale di oltre 16 milioni di Euro" come ricordano Lega, Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano nel chiedere chiarimenti all'amministrazione.

"Il 3 marzo 2022 – ricordano i tre gruppi di opposizione – il Comune di Nerviano ha sottoposto a procedimento di verifica dell'interesse culturale la scuola primaria Rita Levi Montalcini di Nerviano in via Roma 51". Lega, ‘Gin’ e Con Nerviano avevano poi chiesto una verifica riguardo alla possibilità di abbattere l'edificio prospettata dalla Giunta. E avevano avuto in risposta dal Ministero della cultura che esso "è dichiarato di interesse culturale".

Da qui la richiesta di chiarimenti formulata alla giunta nervianese. "Praticamente – conclude Massimo Cozzi, ex sindaco ed esponente della Lega ora sui banchi dell'opposizione – la scuola non può essere demolita e ogni eventuale intervento di ristrutturazione deve essere concordato e autorizzato".

