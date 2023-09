"Aumenti nel piano per il diritto allo studio"

Aumenti, aumenti e ancora aumenti. E' ciò che l'ex sindaco di Nerviano ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Massimo Cozzi vede nel Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2023/24 varato dalla giunta del sindaco Daniela Colombo.

Aumenti, aumenti e ancora aumenti. E' ciò che l'ex sindaco di Nerviano ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Massimo Cozzi vede nel Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2023/24 varato dalla giunta del sindaco Daniela Colombo. "Il costo della mensa scolastica - dice in una nota - passa da 4,92 del precedente piano a 5,49 a pasto, come tariffa massima per i residenti, il costo del trasporto scolastico da 225 a 251 Euro annui, il prescuola da 30,75 a 34,29 euro mensili e il postscuola da 32,30 a 36,01". Cozzi ricorda come anche la tariffa settimanale dei centri ricreativi estivi abbia preso l'ascensore verso l'alto passando da "53 a 59,10 Euro". E sfodera una conclusione amara: "lL avessimo fatti noi li avrebbero chiamati aumenti - dice - lo fanno altri e li si fa passare come adeguamenti Istat che , naturalmente, potevano non essere fatti o magari fatti in misura minore, ma la sostanza non cambia, paga e taci nervianese".

