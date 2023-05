Da Cuggiono... ad 'Avanti un altro'

Lo scorso 28 aprile è andata in onda l’ultima puntata di ‘Avanti un altro’. Campione nonché vincitore di 30000€ è stato Andrea Carnaghi, cuggionese classe ’97 e studente all’ultimo anno della facoltà di giurisprudenza.

Per tutta la cittadinanza è stata una grande sorpresa, un po’ come lo è stata per lui, che è venuto a conoscenza che la puntata che lo vedeva protagonista sarebbe stata trasmessa a soli venti minuti dalla messa in onda.

Lo scorso venerdì 28 aprile è stata trasmessa su Canale 5 l’ultima puntata stagionale di ‘Avanti un altro’, il noto preserale condotto da Paolo Bonolis. Campione nonché vincitore di 30000€ è stato Andrea Carnaghi, cuggionese classe ’97 e studente all’ultimo anno della facoltà di giurisprudenza.

“È stata senza dubbio l’esperienza più bella che io abbia vissuto finora. Tutte le persone della produzione sono state sempre molto accoglienti e professionali, ed è stato divertentissimo”, ci ha detto Andrea.

A riguardo di Bonolis e Laurenti, Carnaghi ci ha rivelato che non tutto è come sembra: “Considero Paolo Bonolis una persona coltissima, ed un ottimo oratore. Nell’ottobre 2022 sono stato alla presentazione del suo libro ‘A notte fonda’ a Vigevano, e anche in quel contesto si è dimostrato una persona estremamente corretta e disponibile, anche solo per autografare un libro o per scattare una foto”.

“Potrebbe risultare talvolta un po’ troppo sagace, ma posso confermare che è solo una scelta di stile comico. Purtroppo durante le registrazioni della puntate non si possono scambiare troppe parole con lui, ma si preoccupa sempre di salutare i concorrenti ‘in fila’ con qualche battuta di spirito”.

“Quello che sorprende”, ha continuato Andrea, “è come si comporta Luca Laurenti. Siamo abituati a vederlo sempre esuberante, ma in realtà è una persona piuttosto riservata e timida. Negli studi parola quasi solo con Bonolis, e anche nella vita privata è molto morigerato. Vive lontano dalla città e, come ha raccontato Paolo nella presentazione del suo libro, quando scoppiò il Covid fu proprio Bonolis a dirlo a Laurenti, che non ne era venuto a conoscenza prima”.

Carnaghi ci ha anche spiegato che quasi tutto, durante le puntate, è pura improvvisazione: “La registrazione della puntata inizia con Sasà che scalda un po’ il pubblico e annuncia che Paolo sceglierà un valletto. Di lì in avanti, quando le redini passano nelle mani di Bonolis, è quasi tutta improvvisazione”.

Andrea ha anche svelato qualche retroscena della produzione del programma: “La mia puntata è stata registrata addirittura il 19 dicembre dello scorso anno, ed è stata l’ultima puntata mandata in onda. Durante la fase della produzione vengono registrate due puntate al giorno per tre giorni a settimana. Ogni potenziale concorrente viene normalmente convocato per un totale di tre giorni appunto, a spese della produzione, durante i quali sa che potrà giocare davanti a Bonolis oppure no. Sì, perché la struttura del gioco è così: ci si mette in fila e a seconda dello scorrimento si arriva al ‘pidigozzaro’ oppure no. Per questo motivo, per ogni giorno di registrazione la fila viene rimischiata, per dare a tutti la stessa possibilità di partecipazione. Nel mio caso ho avuto molta fortuna perché mi hanno convocato per un solo giorno, dal momento che era la registrazione delle ultime due puntate. La prima cui ho partecipato non mi ha visto protagonista, la seconda invece è andata in onda”.

Per concludere, Carnaghi ci ha raccontato i suoi progetti più prossimi: “Oltre all’impegno politico nel mio paese, ora sto concludendo la laurea in Giurisprudenza. Sto anche partecipando ad un concorso per il ruolo di Ispettore della Polizia di Stato: una volta che avrò ottenuto la laurea, tenterò anche il concorso per il ruolo di Commissario".

