La mostra dell’Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi in collaborazione con CIF Legnano farà parte del palinsesto della Civil Week 2023, a partire dal 4 maggio.

Anche l’Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi parteciperà attivamente alla Civil Week di Legnano, la manifestazione che promuove azioni di solidarietà, cittadinanza attiva, partecipazione e senso civico.

L’edizione di quest’anno ha come obiettivo quello di favorire la costruzione di legami e di relazioni tra le persone della comunità, agevolando maggiore coesione e integrazione sociale in modo innovativo. Ecco perché l’Associazione ha deciso di partecipare presentando la mostra ‘Donne e motori? Gioie e basta’ alla Biblioteca Civica.

Dal 4 maggio tutti potranno visitare l’esposizione, realizzata in collaborazione con il CIF Centro Italiano Femminile di Legnano è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Il progetto ‘Donne e motori? Gioie e basta’ nasce dall’intento di presentare le donne con occhi diversi, valorizzando il loro talento, la professionalità e la competenza in diversi ambiti, compreso quello automobilistico, partendo da un assunto: spesso l’abbinamento tra donne e automobili è denigratorio e tende a perpetuare una cultura discriminatoria, distorcendo la realtà.

La sfida della mostra? Contrastare queste discriminazioni, promuovere l’empowerment femminile e sfidare gli stereotipi attraverso un approccio innovativo e propositivo.

“Siamo felici di vedere la nostra mostra girare per enti, scuole e Comuni e ringraziamo il Comune di Legnano e la Biblioteca civica per averci messo a disposizione questo importante spazio – ha detto la presidente dell’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi -. Crediamo che l’esposizione porti con sé un messaggio importante e, cosa fondamentale, crediamo che questo messaggio sia stato compreso e apprezzato. Ora siamo già al lavoro per preparare la seconda edizione”.

“La biblioteca di via Cavour, come punto di riferimento per le espressioni della cultura in città, ha cominciato recentemente a ospitare mostre temporanee - ricorda Guido Bragato, assessore alla Cultura - per questo abbiamo accettato con entusiasmo di ospitare una mostra di livello come quella propostaci dall’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi. Sarà l’occasione per tanti cittadini che non avevano visitato questa esposizione di ammirare scatti fotografici che assumono un valore e un senso ancora superiori nella cornice della Civil Week”.

