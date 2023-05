Festa di primavera

Bancarelle degli hobbisti, laboratori, attività, animazione, aperitivo e musica: è primavera a Malvaglio. Una giornata di festa pensata proprio per tutti, grandi e piccoli.

Bancarelle degli hobbisti, laboratori, attività, animazione, aperitivo e musica: è primavera a Malvaglio. Una giornata di festa pensata proprio per tutti, grandi e piccoli. E, allora, ecco che il 25 aprile scorso la frazione di Robecchetto con Induno è stata un via vai di gente che, durante l’intero pomeriggio, si è ritrovato per trascorrere qualche ora insieme, tra i diversi momenti in programma. Un appuntamento davvero particolare che ha saputo richiamare gente dal territorio e non solo.

