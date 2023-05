Nuova vita per la ex Sapla

Dopo la demolizione degli edifici pericolanti e la bonifica dell'area dalla presenza di amianto, i lavori di riqualificazione sono decollati alla fine dello scorso anno.

Da edificio orgoglio produttivo del paese e del territorio ad area dismessa. E da area dismessa alla rinascita per nuova socialità. L'area ex Sapla di Bareggio si avvia a grandi passi verso la riqualificazione. Uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo sta quindi per giungere a compimento. Dopo la demolizione degli edifici pericolanti e la bonifica dell'area dalla presenza di amianto, i lavori di riqualificazione sono decollati alla fine dello scorso anno. E ora, dice orgogliosamente il primo cittadino bareggese in una nota, "stanno entrando nel vivo con la prima delle grandi aree dismesse del paese che andiamo a rigenerare e a restituire alla cittadinanza dopo anni di abbandono e degrado".

