Una serata di storia ma anche di affetto per un paese. ‘La storia del nost Cumugn, da palazzo Taroni al palazzo comunale’ è il titolo di un libro dato alle stampe da Ambrogio Rampini .

La pubblicazione sarà presentata venerdì 5 maggio alle 21 nella sala consiliare del comune di piazza De Gasperi. Per gli arlunesi sarà una sorta di viaggio indietro nel tempo a riscoprire tempi andati ma sempre meritevoli di essere carezzati dalla memoria perché hanno plasmato l'Arluno dei tempi attuali.

Palazzo Taroni era un edificio che, demolito negli anni Sessanta, costituisce un esempio di architettura rinascimentale. Passò di mano tra diverse famiglie, dai Litta ai Taroni passando da Menati, Marliani e Radice. Ebbe un ruolo sociale di primissima rilevanza essendo stato sede del Municipio e della scuola elementare. Un parco e un giardino caratterizzavano la parte posteriore.

