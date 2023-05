"Avanti con Sgarbi"

"Sono certa che la collaborazione con Vittorio Sgarbi continuerà a essere proficua e importante. La sua attenzione verso la Lombardia, come quella del ministro Gennaro Sangiuliano, che proprio domani sarà a Milano, è costante. Insieme, porteremo avanti una serie di azioni mirate a valorizzare ulteriormente l'eccezionale patrimonio culturale e artistico della nostra regione". Così Francesca Caruso, assessore alla Cultura della Regione Lombardia, nell'augurare a Vittorio Sgarbi "un prosieguo di buon lavoro nel suo ruolo di sottosegretario alla Cultura del nostro Governo", interviene sulla dichiarazione in cui annuncia la sua intenzione di rinunciare al ruolo di consigliere regionale.

