Nel weekend del 13 e 14 maggio si terrà ‘Mille a Coxorezzo in Burgarìa’, una grande rievocazione storica che sull’arco di due giorni proporrà, oltre a diversi eventi culturali, anche un gran banchetto in stile medievale.

Un evento per immergersi in un passato lontano ma che sa diventare incredibilmente vicino. Nel weekend del 13 e 14 maggio si terrà ‘Mille a Coxorezzo in Burgarìa’, una grande rievocazione storica che sull’arco di due giorni proporrà, oltre a diversi eventi culturali, anche un gran banchetto in stile medievale. Gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco di Casorezzo in collaborazione con una grande fila di associazioni.

Sabato sera, infatti, dopo la Santa Messa celebrata nell’Oratorio di San Salvatore, alle 19:30 presso il medesimo Oratorio sarà celebrato un convivio da quattro ‘imbandigioni’ con uscita e digestivi, con cibi medievali e con la possibilità di noleggiare costumi storici.

Per la domenica sono programmate, a partire dalle 9 della mattina, diverse attività quali visite guidate a San Salvatore, la presenza di un ‘accampamento medievale’ con giullari, musici, arcieri, falconieri, banditori, speziali e luoghi di baratto, per poi concludere con una cena ancora medievale e con lo spettacolo (ore 21) ‘La fiaba dei cavalieri (e del loro strano scudiero) che salvarono Coxorezzo dal brigante Malaverna’.

Per la cena di sabato è necessaria prenotazione al numero 346 419 7912 o al 335 170 0576, con pagamento anticipato di 35€. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook dell’evento ‘Mille a Coxorezzo in Burgarìa’.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!