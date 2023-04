Ancora polemiche sui vigili

Non si placa la diatriba tra le parti sindacali e la sindaca Colombo per quanto riguarda il progetto di unificazione dei due comandi di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano.

L'accusa non è all'acqua di rose: violazione delle corrette relazioni sindacali e mancata informazione e confronto. Cgil, Cisl e Uil stigmatizzano il fatto che le parti sindacali non siano state convocate dall'amministrazione comunale di Nerviano sull'ipotesi della Costituzione del Comando di Polizia Locale unificato tra Nerviano e Pogliano Milanese.

Un passaggio che, dicono le tre organizzazioni sindacali in una nota, "avrebbe provocato la richiesta di mobilità da parte di tutti i componenti del Comando". A loro avviso rappresenta una nota stonata il fatto che la Commissione Consiliare Permanente Prima - Affari generali e Materie economiche finanziarie sia stata convocata senza informare le parti sindacali. "Rimaniamo allibiti - si legge. Tale comportamento è contrario alle corrette relazioni sindacali e viola le norme in materia di informazione preventiva e confronto su aspetti che operano riflessi economici sull'utilizzo del fondo per il salario accessorio e sull'articolazione oraria di servizio del personale". La richiesta dei sindacati è stata pertanto di procedere alla sospensione temporanea della convenzione "fino a quando non sarà esperito il preventivo confronto sindacale in materia".

Dal canto suo Colombo ha affermato di volere convocare quanto prima un'assemblea pubblica "per approfondire - si legge in una nota - i contenuti […] e le indubbie ricadute positive che questo cambiamento avrà su tutta la comunità".

