Il nuovo studio di Luisa Ghirardini

A partire da marzo il territorio di Cuggiono si è arricchito di un nuovo nucleo di grandi competenze in materia di interior design e ristrutturazioni edilizie. Lo studio ‘Ghirardini Home Design’, guidato dalla ‘nostra’ Luisa Ghirardini e dall’architetto Morena Lainati, offre consulenze personalizzate per la ristrutturazione interna e l’arredamento di spazi abitativi e di lavoro.

Di seguito il commento di Luisa, che si è lanciata in questa nuova avventura dopo anni di lavoro nel nostro territorio: “Non c’è molto da dire… ho aperto la mia attività a Cuggiono a Marzo del 2001 dopo varie esperienze in giro per il nord Italia. La scelta fu di stare nel mio paese natale perché ho sempre creduto nel valorizzare il mio territorio.

L’architettura d'interni è un mondo ampio. Si varia dalla ristrutturazione, che comprende lo studio degli spazi e il corretto posizionamento degli impianti idrici/elettrici, arrivando alla scelta di materiali e colori per poi definire l'arredo in tutte le sue forme.

La scelta anche di lavorare con imprese di Cuggiono ha il fine di creare una rete locale di aziende. Abbiamo dei bravissimi artigiani e fornitori di materiale nel mio campo. Dimenticavo, fino alla fornitura di tutti gli elementi d'arredo.

Oggi ricominciamo una nuova avventura, nonostante l’età. Condivido questo spazio con l’arch. Morena Lainati, che si occuperà della parte tecnica (progettazione, direzione lavori, sicurezza in cantiere, pratiche edilizie)”.

