"Tutti insieme per risparmiare"

Anche Casorezzo si avvia verso la creazione di una 'comunità energetica': "Ovviamente chi ne usufruisce avrà degli sconti, chi invece sovraproduce avrà degli incentivi, quindi dei rimborsi in termini economici".

Anche il comune di Casorezzo fa un passo deciso nella direzione di costituire una comunità energetica sul territorio del Comune. Nella sala consiliare di Via Einaudi la cittadinanza è stata invitata dall’amministrazione comunale e dalla sessa Enel per spiegare come si fa ad aderire e quali benefici ne si avrà in termini di portafoglio, cioè di bollette e anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Questo perché oltre ai risparmi l’obiettivo è quello di efficientare il sistema-comunità a produrre a utilizzare l’energia prodotta in loco e basata su dei sistemi di compensazione, come spiegato dal Sindaco Pierluca Oldani. “Comunità energetica vuol dire fare comunità, vuol dire condividere praticamente quella che è la sovraproduzione e cercare di mandarla dove ce n'è bisogno e ovviamente chi ne usufruisce avrà degli sconti, chi invece sovraproduce avrà degli incentivi, quindi dei rimborsi in termini economici. È un'ottima scelta diciamo questa”. Nella pratica il percorso parte dalla “creazione di questa comunità energetica che è un soggetto giuridico e lì ci sono poi tre tipi di partecipanti: produttori, consumatori e produttori-consumatori. Poi ci sarà una gestione in base alle richieste e alle esigenze ma questa sera siamo a un'assemblea molto operativa: praticamente si parte”. Ciò accade in comune, Casorezzo, che da anni ha spinto sulla sostenibilità energetica anche installando pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblico. “Noi infatti cominceremo con i nostri pannelli, quelli che abbiamo messo sulla palestra e sul poliambulatorio, che sono gli ultimi che abbiamo installato. Poi è chiaro che l'intenzione è quella di metterne altri. In aggiunta ci sono i privati o le attività produttive che possono immettere nella comunità energetica la loro produzione. E piano piano questa produzione può crescere”.

