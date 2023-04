Un flasmob... da 'Panico'!

È così che lo scorso sabato 22 aprile Federico Baroni ha presentato in giro per Milano in anteprima il suo nuovo singolo ‘Panico’, che da venerdì 5 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

1 flashmob, 4 tappe e una crew formata da 50 ballerini: è così che lo scorso sabato 22 aprile Federico Baroni ha presentato in giro per Milano in anteprima il suo nuovo singolo ‘Panico’ (Warner Music Italy - https://wmi.lnk.to/fb_panico), che da venerdì 5 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Sulle note del brano e con una coreografia ideata da Marcello Tornabruni (uno dei più accreditati coreografi di hip hop in Italia, che ha lavorato per Rai, MTV, Sky), Federico Baroni ha attraversato tutta la città con una crew di 50 ballerini, esibendosi a sorpresa in quattro luoghi simbolo di Milano: Piazza Duomo, Stazione Centrale Piazza Gae Aulenti e Metropolitana M5. Centinaia di persone, sorprese dalle note del brano e dall’energia coinvolgente della crew, si sono unite al flashmob nel corso delle varie tappe creando un momento di condivisione unico e indimenticabile. Al termine delle esibizioni, i ballerini hanno anche mostrato in anteprima le t-shirt che andranno a far parte del merchandising ufficiale di Federico Baroni, disponibile online prossimamente e ideata personalmente dall’artista.

‘Panico’, brano scritto da Federico Baroni e Adel Al Kassem e prodotto da Riccardo Scirè è il manifesto del nuovo percorso del cantautore, non solo musicale, caratterizzato dalla sperimentazione di nuove sonorità, ma si inserisce all’interno di un progetto ampio e ambizioso. Arrivato dopo mesi di ricerca, di studio e di preparazione, ‘Panico’ è il biglietto da visita con cui Federico Baroni si propone al pubblico come performer completo, proponendo per la prima volta uno show a 360°. Il brano farà parte del secondo disco dell’artista, che vede sempre la produzione di Riccardo Scirè.

“In questi mesi ho pensato a lungo a come proporre qualcosa di nuovo in cui diversi mondi e le mie passioni potessero incontrarsi. Ho lavorato con un coreografo e una crew di ballerini professionisti per realizzare quello che era un sogno nel cassetto da anni – racconta Federico Baroni – Con ‘Panico’ e con questo flashmob ho unito musica, ballo e moda in una cosa sola e sono riuscito a farlo nella maniera più autentica e spontanea che potessi desiderare. Ho potuto vivere questa giornata a stretto contatto con la gente, vivendo la musica non soltanto come qualcosa che si ascolta attraverso le cuffie di un dispositivo, ma utilizzandola come collante per poter creare momenti di condivisione. Quello che abbiamo realizzato lo scorso weekend sarà per me indimenticabile: vedere anche sconosciuti ballare insieme all’unisono, uniti da qualcosa di sincero e spontaneo e vederli divertirsi con semplicità, rappresenta quanto bene possano fare le emozioni che nascono dalla musica. #facciamoilpanico è stato lo slogan di questo flashmob, ma sarà lo stato d’animo che continuerà ad accompagnare tutto il progetto intorno a questo nuovo singolo. #facciamoilpanico non resterà un appuntamento unico e sono già al lavoro per poter portare questo show anche sui palchi di tutta Italia in estate”.

