Trent'anni di Protezione Civile

Buon compleanno Protezione Civile. A Busto Garolfo la sezione locale del sodalizio che si occupa di prevenire le calamità ambientali del territorio e, in generale, di garantire un prezioso servizio di presidio nelle varie manifestazioni pubbliche taglia il traguardo dei trent'anni. E, per festeggiare, venerdì 21 aprile alle 21.15 ha deciso di vestirsi di allegria ospitando diversi comici della trasmissione ‘Zelig’ al cinema Sacro Cuore di Busto Garolfo. "In questi tre decenni - spiega felice il sindaco Susanna Biondi in una nota - i volontari Pc Busto Garolfo hanno sempre lavorato con dedizione e competenza per tutta la nostra comunità. Nei momenti critici , ma anche nelle occasioni di socialità, abbiamo sempre potuto contare sul loro pieno sostegno. Da sindaca ho potuto apprezzare il loro valore in tante occasioni, e ancora di più nei momenti difficili della pandemia da Covid 19 e nei loro confronti provo affetto e sincera riconoscenza, come certamente tutti i cittadini". Il titolo della serata è "Un sorriso lungo trent'anni". E la Protezione Civile bustese si affaccia al futuro con immutato entusiasmo e impegno.

