data-top

martedì 30 settembre 2025 | ore 09:56

Busto Garolfo fa una mozione per il riconoscimento della Palestina

Nei giorni scorsi la capogruppo di Busto Garolfo Paese Amico, Anna La Tegola, ha presentato una mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di sostenere con decisione il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Busto Garolfo - Il Comune (Foto internet)

Il Consiglio comunale di Busto Garolfo torna a farsi voce di un impegno civile e internazionale. Nei giorni scorsi la capogruppo di Busto Garolfo Paese Amico, Anna La Tegola, ha presentato una mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di sostenere con decisione il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del Diritto internazionale nella crisi israelo-palestinese. Il documento prende le mosse dall’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, condannato a livello globale, ma sottolinea come a quella condanna non sia seguita un’altrettanta chiara presa di posizione di fronte alla drammatica situazione nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. La mozione impegna il Comune a trasmettere il testo al Governo italiano, al Parlamento e agli enti locali, chiedendo una presa di posizione netta per il cessate il fuoco.

