Busto Garolfo fa una mozione per il riconoscimento della Palestina

Il Consiglio comunale di Busto Garolfo torna a farsi voce di un impegno civile e internazionale. Nei giorni scorsi la capogruppo di Busto Garolfo Paese Amico, Anna La Tegola, ha presentato una mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di sostenere con decisione il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del Diritto internazionale nella crisi israelo-palestinese. Il documento prende le mosse dall’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, condannato a livello globale, ma sottolinea come a quella condanna non sia seguita un’altrettanta chiara presa di posizione di fronte alla drammatica situazione nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. La mozione impegna il Comune a trasmettere il testo al Governo italiano, al Parlamento e agli enti locali, chiedendo una presa di posizione netta per il cessate il fuoco.

