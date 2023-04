"Il Rinascimento è ufficialmente iniziato"

Il consigliere Marco Maltagliati commenta la prossima approvazione del bilancio previsionale e le misure in esso contenute per dar vita al progetto politico 'Rinascimento magentino'.

Con l'approvazione dei bilanci previsionali prevista per i prossimi consigli comunali, si darà ufficialmente inizio al processo di ripresa e ricostruzione del Comune di Magenta. Dopo gli anni difficili in cui si è dovuto gestire varie emergenze, come la pandemia di COVID-19, l'amministrazione comunale ha ora la responsabilità di porre le basi per il futuro della città, nonostante le sfide economiche e finanziarie che il Paese sta affrontando.

Siamo consapevoli che la ripresa richiederà sforzi concreti e strategie a lungo termine, che andranno pianificate e messe in atto con attenzione e determinazione. Tuttavia, siamo fiduciosi che con il sostegno della comunità locale e il contributo di tutti, Magenta possa tornare a crescere e prosperare.

Riteniamo che il Sindaco Luca Del Gobbo abbia dimostrato la sua capacità di gestire efficacemente situazioni complesse e di ottenere risultati positivi nonostante le difficoltà finanziarie ereditate. Siamo stati in grado di investire 50.000 euro per il sostegno alle attività sociali e 100.000 euro per le manutenzioni del cimitero, per non dimenticare il bonus famiglie ed il bonus bebè, nonostante le difficoltà economiche che hanno colpito molti comuni. Ciò dimostra la chiara impronta politica delle prime variazioni di bilancio. Inoltre, l'amministrazione comunale ha intrapreso importanti azioni a Magenta, quali la chiusura dei lavori pubblici per la realizzazione della ciclabile verso Corbetta, la costruzione della passerella di Pontevecchio e l'implementazione di una rotonda verso Robecco, ed è stato avviato il primo progetto per la creazione del Parco Crocione, che diventerà uno dei primi parchi tematici di Magenta.

Tali risultati sono stati resi possibili grazie all'impegno di una squadra di governo unita per il bene della comunità di Magenta. In particolare, l'Assessore Bonfiglio ha redatto un bilancio previsionale attento, garantendo la stabilità del Comune e mantenendo gli impegni presi, inclusi quelli a favore del sociale, nonostante il periodo difficile. Anche dal punto di vista del commercio, l'Assessore Bonfiglio ha dimostrato la sua presenza organizzando eventi natalizi, illuminazioni e feste, ottimizzando i costi, mentre altri comuni hanno preferito pubblicizzare l’assenza di festeggiamenti. Inoltre, è stata istituita una cabina di regia con i commercianti per calendarizzare incontri e portare avanti nuove idee e proposte.

Il bilancio previsionale sarà flessibile ed il consiglio comunale sarà proattivo per apportare le opportune variazioni, al fine di promuovere il benessere e la prosperità della città. È positivo constatare che le sponsorizzazioni stanno riprendendo,

manifestando una rinnovata fiducia del mondo imprenditoriale nella nostra amministrazione. Vale la pena di sottolineare che non sono stati effettuati tagli a servizi o risorse, nonostante il periodo di difficoltà e l'aumento delle tariffe bollettari. Questo dimostra l'eccellente gestione delle risorse finanziarie adottata dalla nostra amministrazione. È importante notare che le tariffe della TARI sono state mantenute stabili, ad eccezione di un modesto aumento (di pochi euro all'anno) già previsto dal precedente bilancio, comunque contenuto considerando le difficoltà economiche che molte famiglie stanno attualmente affrontando, si sta anche lavorando per modernizzare la comunicazione, prevedendo la possibilità di ricevere la TARI via email e di effettuare il pagamento con domiciliazione bancaria, in modo da ridurre i costi di spedizione postale.

Fratelli d'Italia si impegna a cogliere ogni opportunità per favorire la crescita e lo sviluppo della meravigliosa Città di Magenta. Il nostro partito manterrà il suo impegno sul territorio grazie anche alla presenza dei nostri rappresentanti nelle istituzioni locali e regionali, quali gli onorevoli Maerna e Mantovani e il capogruppo in Regione Lombardia, Garavaglia. Questi rappresentanti fungeranno da ponte tra il comune e le istituzioni, al fine di garantire che ogni occasione possa essere sfruttata per il bene della città.

Siamo orgogliosi di sostenere e promuovere la crescita economica, la prosperità e il benessere della comunità di Magenta.

