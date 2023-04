'Tra note e poesia': una serata della scuola parentale

Venerdì 21 una serata in cui, grazie ad una cornice musicale e poetica, verrà presentato il libro di poesie ‘Un po’ in rima e un po’ no’ nato da un laboratorio di scrittura poetica proposta ai bambini della nostra realtà.

Una serata culturale, promossa dalla realtà di istruzione parentale “I.P. don Bosco di Vanzaghello” in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento del 21 aprile ‘Tra note e poesia’ sarà una serata in cui, grazie ad una cornice musicale e poetica, verrà presentato il libro di poesie “Un po’ in rima e un po’ no” nato da un laboratorio di scrittura poetica proposta ai bambini della nostra realtà. L’iniziativa si svolgerà in sala consiliare a partire dalle ore 21. L’istruzione parentale “IP don Bosco” è un progetto nato nel 2020 grazie al supporto della parrocchia di Vanzaghello e sostenuto da un gruppo di famiglie, insegnanti e volontari che hanno a cuore la trasmissione di una cultura autentica, basata sulla valorizzazione delle nostre radici culturali, etiche e religiose. Il progetto si ispira alla figura di San Giovanni Bosco e al suo ideale educativo, ancora attuale, fondato su “amore, ragione, religione”, con l’intento di contrastare la povertà educativa che dilaga nella società moderna e quello di offrire ai bambini e ai ragazzi i valori e gli strumenti utili per poter crescere, esprimendo il bene e il bello che hanno in loro.

