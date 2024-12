Giacomo, genio della matematica

La matematica per lui non ha segreti. Altroché se non ne ha! E, allora, ecco per Giacomo Rivolta il secondo posto alla finale italiana del Kangourou della Matematica 2024.

La matematica per lui non ha segreti. Altroché se non ne ha! E, allora, ecco per Giacomo Rivolta il secondo posto nella categoria Benjamin alla finale italiana del Kangourou della Matematica 2024. Un importante e bellissimo risultato, festeggiato anche dall’Amministrazione comunale di Vanzaghello che, per mano del sindaco Arconte Gatti e dell’assessore Doris Giugliano, a nome di tutta la comunità, hanno voluto congratularsi con lui consegnandogli una pergamena di riconoscimento per il grande talento che ha dimostrato di possedere: “Certi che arriveranno altri grandi traguardi e soddisfazioni - hanno commentato - Complimenti Giacomo e bravissimo. Ad maiora semper”.

