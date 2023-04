Un nuovo asilo nido

Come emerso dall’ultima riunione del consiglio comunale di Marcallo con Casone, sono previsti lavori nella zona adiacente alla Chiesa di Via Gornati, situato nella zona casonese.

Ci sono novità all’orizzonte in quel di Casone. Come emerso dall’ultima riunione del consiglio comunale di Marcallo con Casone, sono previsti lavori nella zona adiacente alla Chiesa di Via Gornati, situato nella zona casonese. Infatti, il piccolo campo sintetico, ora attaccato all’edificio, subirà delle importanti modifiche a favo-re dello spostamento dell’asilo nido ‘Bimbi in Fiore’, attualmente situato in via Jacini.

