L'estate del Tennis Club

Siamo ad aprile, ma il Nuovo Tennis Club Buscate guarda già avanti: è già tutto pronto per il campus estivo per i ragazzi dai 7 ai 18 anni. Personale qualificato, attività già pianificate (tennis ovviamente, beach volley, giochi di gruppo, supporto compiti, ping pong...), dal 12 giugno si parte, fino al 4 agosto, con la possibilità di scegliere tra vari moduli: mezza giornata (solo mattina o solo pomeriggio) o giornata intera. Per maggiori informazioni, basta mandare una mail a info [at] nuovotennisbuscate [dot] it.

