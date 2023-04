Mozart... a Legnano

Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia ‘Amadeus’, con la direzione del Maestro Marco Raimondi e la presenza all’organo di Enrico Raimondi, hanno eseguito un programma centrato sulla musica del famoso compositore austriaco.

Dopo aver registrato il sold out due settimane fa presso la cattedrale di Como, il Coro e Orchestra Amadeus fanno il bis anche a Legnano.

Sabato 15 aprile, il pubblico ha gremito in ogni ordine di posti la chiesa di S.Teresa per il concerto “AmaDAEus per il cuore”, organizzato in collaborazione con la parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù e il patrocinio del Comune di Legnano, per raccogliere offerte finalizzate all’acquisto di un defibrillatore.

Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia ‘Amadeus’ con la direzione del Maestro Marco Raimondi e la presenza all’organo di Enrico Raimondi hanno eseguito un programma centrato sulla musica di Wolfgang Amadeus Mozart. All’esecuzione iniziale dell’ouverture de ‘Il Flauto Magico’ K620 da parte dell’orchestra sono seguiti il celebre ‘Laudate Dominum’ K339 ed il ‘Te Deum’ K141 con anche il coro, per poi chiudere la serata con la grandiosa Messa dell’Incoronazione “Kronungsmesse” K317.

Al coro e all’orchestra di oltre 80 elementi si sono aggiunte anche le voci di Raffaella Lee, soprano, Rafaela Ravecca, mezzosoprano, Luciano Grassi, tenore, e Gastone Di Paola, basso, per una interpretazione convincente che ha entusiasmato il pubblico, tutto in piedi alla fine ad applaudire. Soddisfatto anche Padre Fausto, parroco di S.Teresa che ha introdotto e chiuso la serata, ringraziando per l’occasione di un evento di buona musica ed elevazione spirituale insieme.

Il concerto era inserito nella stagione ‘Itinerari Musicali’ dell’associazione Amadeus, sostenuta anche da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, oltre ad essere patrocinata da Fondazione del Varesotto per il Territorio, l’Ambiente e la Coesione Sociale, Fondazione Minoprio, Circolo Ricreativo e Culturale della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e dall’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese.

Per il prossimo concerto della stagione sul territorio bisognerà ora attendere sabato 13 Maggio alle ore 21 presso la Basilica Santa Maria Assunta di Gallarate in quanto il Coro e Orchestra Amadeus saranno nel frattempo impegnati in una tournée in Italia con concerti presso la Cattedrale di Perugia e a Gubbio, nell’ambito del Festival Internazionale ‘Musica dal Mondo’ a cura di AGIMUS Umbria ove porteranno il programma ‘Splendori del Barocco’ con la musica di Antonio Vivaldi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!