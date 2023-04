Casorezzo Medievale

Sapore di Medioevo. Che si respira in alcuni edifici e nella storia stessa del paese. Casorezzo vuole riabbracciare l'epoca di Dante e San Tommaso d'Aquino in un modo tutto speciale.

Il consiglio comunale ha infatti deliberato che in paese, ogni anno, debba essere organizzata una ‘Festa dell'alto Medioevo’ con diversi scopi: “Nel territorio di Casorezzo - spiega un documento del comune - è presente l'oratorio di San Salvatore risalente al nono secolo, riconosciuto dal FAI come uno degli edifici più antichi della Provincia di Milano e che conserva al suo interno rari affreschi della stessa epoca”. “Vi è poi una chiesetta che”, prosegue il documento, “sorge sulla strada che da Pavia, capitale all'epoca della dominazione longobarda all'epoca del regno, conduceva a Castelseprio”.

Intento del comune è quindi di “fare conoscere e valorizzare questo patrimonio culturale, organizzare a Casorezzo un evento originale, attrattivo, arricchente ed educativo, mostrare la vita quotidiana di un periodo della nostra storia solitamente poco conosciuto, valorizzare la dimensione partecipativa, promuovere il territorio e rilanciare le attività commerciali”.

Elementi artistici, storici e, per così dire, logistici si intrecciano insomma in quest'originale iniziativa. Il comune intende ricostruire lo spirito di un'epoca risalente all' incirca all'anno mille e ha intitolato l'iniziativa "Mille a Coxorezzo in Burgaria" (sic).

Il comune parla di "iniziativa comunale che vuole però essere comunitaria". E che intende diventare una piacevole tradizione per un territorio desideroso di correre incontro al futuro senza perdere di vista la propria storia.

