In festa... coi trattori!

Una giornata di festa dal gusto campestre, per riscoprire la tradizione del lavoro agricolo del nostro territorio. Domenica 30 aprile, dalle ore 10 alle 17 si terrà la quarta edizione della Festa del Trattore di San Giorgio su Legnano, presso il Parco del Campaccio di via Don Sturzo.

Il programma prenderà avvio con la sfilata dei trattori, in collaborazione con AssoCom Canegrate, che partirà da San Giorgio su Legnano appunto alle ore 10; a seguire, si aprirà l’esposizione dei mezzi agricoli con un aperitivo e con la benedizione in area mercato a Canegrate con i nostri amici di AssoCom e si ripartirà poi in direzione San Giorgio su Legnano per il pranzo e per la festa, con tanto di street food, birra artigianale e vari intrattenimenti per grandi e piccoli.

All'interno della festa del trattore ci sarà anche l'iniziativa dedicata ai bambini dai 5-11 anni ‘Indiani contro cowboy’, con tiro alla fune, corsa nei sacchi, staffette e tanti altri giochi ancora.

Per la partecipazione ai giochi è richiesta iscrizione obbligatoria entro il 29 aprile inviando un whatsapp al 333 46 31 781 oppure al 340 15 67 806.

