Busto Arsizio abbandona i playoff

Ultimo appuntamento della pool promozione amaro per la Futura Volley, che si arrende 3-1 sul campo di Talmassons e dice addio ai sogni playoff.

Una sconfitta che pesa come un macigno quella rimediata in terra friulana nel sesto e ultimo appuntamento della pool promozione, ultimo appello per non salutare la stagione.

Finisce qui dunque il cammino stagionale delle biancorosse con una prestazione che non ricalca le uscite con Montecchio e Roma. e la sentenza di condanna è confezionata da Taborelli e compagne (giocatrici di Talmassons, n.d.r.) che staccano il pass playoff consolidando la quinta piazza.

Dopo un primo set giocato punto a punto con il piglio del break però sempre tra le mani, le cocche perdono progressivamente certezze e saltano tutti i meccanismi, con Amadio più volte costretto a rivoluzionare il sestetto in cerca di un jolly.

Dalla parte opposta Taborelli e Milana sono in serata di grazia, chiudendo con 42 punti in due e il ritmo di gioco sempre altro. Busto, invece, non riesce più a trovare il bandolo della matassa e non arriva la risposta giusta per invertire la rotta. Talmassons non se lo fa dire due volte e domina per due set che significano doppio vantaggio nel conto dei set, soffre qualcosa in più nel quarto, dove esce l’orgoglio bustocco, ma ormai è troppo tardi e le rosa blu fissano il definitivo 3-1 che scrive la parola fine.

