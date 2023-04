La Liberazione... con Gaber!

L'ANPI propone, a lato delle celebrazioni del 25 aprile, un aperitivo con concerto per ricordare il grande cantautore milanese a vent'anni dalla sua scomparsa.

Una ricorrenza importante, quella della Liberazione, che merita di essere celebrata, ricordata e perché no, festeggiata.

L'associazione ANPI Martino Barni, in collaborazione con il Comune di Inveruno, propone per il 23 aprile a partire dalle 19 presso la sala Virga della Biblioteca un aperitivo seguito da un omaggio musicale al grande Giorgio Gaber in un concerto della band Navinbottiglia.

Sarà l’occasione per toccare importanti temi come libertà, resistenza e democrazia a 80 anni della caduta del regime fascista. Ma sarà anche l’occasione per ricordare, a 20 anni dalla sua scomparsa, il grande cantautore milanese che rivoluzionò la musica italiana con il teatro canzone.

Il concerto sarà preceduto appunto da un aperitivo ispirato a “Food not bombs”, collettivo indipendente che condivide cibo vegano e vegetariano per un consumo alimentare consapevole.

Non mancheranno ovviamente le commemorazioni istituzionali martedì 25 aprile, a cui la cittadinanza tutta è caldamente invitata a partecipare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!