Anche Tananai al 'Concertone' di Roma

La musica e la poesia che si sono unite, regalando uno spettacolo unico e particolare. L'arte di Ahmed Ben Dhiab, per raccontare e far conoscere la cultura araba. Un concerto-performance, promosso dalla Regione Toscana e da Fondazione 'Il Fiore' in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, in un luogo davvero suggestivo, Palazzo del Pegaso a Firenze, che ha saputo conquistare proprio tutti.