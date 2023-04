'Jannacci e dintorni': sold out

Lo spettacolo della compagnia di Castellanza ha segnato un tutto esaurito al Teatro Nuovo di Gallarate.

Sold out ieri sera al Teatro Nuovo di Gallarate per lo spettacolo 'Jannacci e dintorni' della Compagnia Entrata di Sicurezza di Castellanza.

Davvero una bella serata organizzata a favore dell'Associazione Carcerati e Famiglie e con lo scopo di sostenere l’associazione che opera ormai da più di 35 anni con la presenza costante presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Non sono mancati momenti intensi in cui la compagnia, attraverso la narrazione, ha richiamato i temi dell'accoglienza e della solidarietà per chi porta ancora oggi le "Scarp del Tenis"

Prossimo appuntamento per 'Jannacci e dintorni' martedì 25 aprile Villa Restelli Olgiate Olona.

