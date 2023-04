'Waste Management: risorsa per la sostenibilità'

La gestione corretta dei prodotti a fine vita è una sfida fondamentale per la sostenibilità dei sistemi industriali, forse la più decisiva per la transizione verso un'economia circolare. Di questa importante sfida si parlerà giovedì 20 aprile alla LIUC.

La gestione corretta dei prodotti a fine vita è una sfida fondamentale per la sostenibilità dei sistemi industriali, forse la più decisiva per la transizione verso un'economia circolare. Di questa importante sfida si parlerà giovedì 20 aprile alla LIUC (dalle 17.30 alle 19, aula C229) nel convegno del Green Transition Hub “Waste Management: una risorsa per la sostenibilità”. Nel corso dell’evento, sarà illustrato e discusso il caso Neutalia, esempio di gestione sostenibile dei processi di waste management.

