Sabato 15 e domenica 16 aprile torna l’appuntamento con “Disegniamo l'arte”, lo speciale weekend di primavera pensato per avvicinare bambini e ragazzi ai musei del territorio lombardo. I piccoli visitatori, muniti di matite e pennarelli, potranno reinterpretare le opere delle mostre e delle collezioni museali attraverso i propri disegni, riscoprendo così tutto il fascino di questi luoghi. L’iniziativa, che coinvolge 66 musei lombardi, è inclusa in AM Family, il nuovo programma di #AbbonamentoMusei che riunisce contenuti e progetti dedicati alle famiglie.

