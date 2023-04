Passaporto: come viene rilasciato?

Passaporto: perché è così complicato averlo? Passata la pandemia, si ha davvero voglia di evadere... Tanti sacrifici fatti in questi anni, però non sembrano essere finiti.

Passaporto: perché è così complicato averlo? Passata la pandemia, si ha davvero voglia di evadere... Tanti sacrifici fatti in questi anni, però non sembrano essere finiti: tante sono infatti le lamentele di nostro concittadini esasperati dalle lungaggini burocratiche per ottenere un appuntamento per il rilascio del passaporto in Commissariato o in Questura. D’altra parte, per poter viaggiare al di fuori dell’ Europa (oggi pure la Gran Bretagna a seguito della BREXIT) è necessario, mentre per i territori dell’Unione Europea la semplice carta d’identità è sufficiente. Il passaporto è un documento di riconoscimento che serve ad identificare le persone in entrata ed in uscita da un paese. Dove richiederlo: www.passaportonline.poliziadistato.it. E’ il sito dove potersi registrare con la carta d’identità elettronica oppure con lo Spid per stabilire un appuntamento per la consegna dei documenti e per procedere con le impronte digitali. Il costo è di 116 euro. Durata: 10 anni per i maggiorenni (alla scadenza non può essere rinnovato); 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni; ed infine 3 anni per i minori di 3 anni d’età. Esistono addirittura diversi tipi di passaporto: il passaporto ordinario, formato da 48 pagine, stampato con criteri anticontraffazione con anche contenuta la firma digitalizzata del titolare. Il passaporto collettivo, rilasciato esclusivamente dalle Questure per motivi religiosi, sportivi, turistici, culturali ..che consente a gruppi tra i 5 ed i 50 componenti l’espatrio per 4 mesi massimi. Il passaporto temporaneo (16 pagine) rilasciato solo in caso di necessità ed urgenza e di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali. Tra gli uffici degni di menzione per efficienza, ricordiamo quello della Polizia di Stato di Busto Arsizio ed anche di Legnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!