Da Malpensa a Lourdes

Lourdes ora piu’ vicina al Castanese! Mai come oggi è possibile raggiungere una delle mete religiose più frequentate da pellegrini, ed anche turisti in generale, grazie anche al volo organizzato dalla compagnia aerea EasyJet in partenza dall’aeroporto di Malpensa. La nuova rotta (Tarbes – Lourdes - Pirenei) prevede due voli in partenza da Malpensa fino alla fine del mese di ottobre: tutti i lunedì e venerdì. La navigazione aerea è stimata (sito Easyjet n.d.r.) in 1 ora e 40 minuti. I costi dei biglietti aerei, al momento sembrano non essere molto eccessivamente costosi. E non ultimo Easyjet si piazza ai primi posti della classifica per consegna dei bagagli tra tutti i vettori aerei presi in esame. Il periodo migliore per visitare questo ‘luogo di grande spiritualità’ va da giugno a settembre (meno umido e piovoso). La regione dei Pirenei si caratterizza anche per l’inizio del grande affascinante cammino spirituale di Santiago di Compostela!

