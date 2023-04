Consegna delle borse di studio

L’omaggio ai ragazzi che, con impegno e dedizione, hanno raggiunto risultati eccellenti nel loro percorso scolastico. Proprio qualche giorno fa a Busto Garolfo si è tornati a consegnare in presenza le borse di studio appunto agli studenti meritevoli, diplomati nell’anno scolastico 2021/2022 dalla scuola secondaria di primo e secondo grado. “A tutti questi giovani e alle loro famiglie va il “grazie” dell’Amministrazione comunale, che ha sempre fatto del sostegno al mondo della scuola una priorità assoluta - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - Un sincero ringraziamento anche alla dirigente scolastica, professoressa Maria Assunta Lattuca, ai docenti e a tutto il personale del nostro Istituto Comprensivo “Tarra”.

