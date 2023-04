I Blues Ghetto a Milano

Il gruppo, che si caratterizza per un sound scarno e caustico ma dal forte impatto emotivo, si esibirà martedì 11 aprile sul palco di Cascina Torrette.

Riflettori puntati sul combo Blues Ghetto per il nuovo appuntamento della rassegna “il jazz a mare”, organizzata a Milano da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz: il quartetto composto da Marcus “Bold Sound” Tondo (armonica, voce), Sergio “Juke” Cacopardo (chitarra elettrica), Alessandro “Taylor” Porro (basso, contrabbasso) e Giancarlo “Silver Head” Cova (batteria), che si caratterizza per un sound scarno e caustico ma dal forte impatto emotivo, si esibirà martedì 11 aprile sul palco di Cascina Torrette.

Attingendo a piene mani dai grandi interpreti del genere (Little Walter, Muddy Waters, T-Bone Walker, Howlin’ Wolf, Magic Sam, Sonny Boy Williamson), quella dei Blues Ghetto è una proposta che filtra i classici del Blues e che li restituisce con una formula decisamente più moderna, accattivante e coinvolgente, in una miscela di ritmi incalzanti quanto diversificati, in cui confluiscono il Boogie, lo Swing, lo Zydeco, il Rhythm&Blues e il Funky. Come sempre, il concerto inizierà alle ore 21.30 e il biglietto di entrata ha il costo simbolico di un euro.

Da segnalare, infine, che per l’ultima data del mese della rassegna “il jazz a mare”, martedì 18 aprile sul palco di Cascina Torrette sarà la volta del collettivo Transmigration, che annovera alcuni dei più apprezzati e rappresentativi jazzisti della scena milanese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!