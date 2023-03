Via Bottego chiusa al traffico

Venerdì 31 marzo, via Vittorio Bottego a Magenta sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 12, per consentire l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza di alcuni alberi.

Venerdì 31 marzo, via Vittorio Bottego a Magenta sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 12, per consentire l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza di alcuni alberi. La chiusura riguarderà l'intera via, dal ponte di Pontevecchio fino al ponte (semaforo) di Pontenuovo. L'accesso sarà permesso soltanto ai residenti nella via.

